Niente acqua per tutta la giornata di oggi a Palermo: allerta chiusura scuole

Continua l'emergenza idrica per tutta la giornata di oggi in diverse zone di Palermo. Preallertate scuole per possibile chiusura domani.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/11/2018 - 10:31:02 Letto 759 volte

Continua l’emergenza idrica per tutta la giornata di oggi in diverse zone di Palermo, “in corso svasamento di fango dai fondali del Poma. Da pozzi e sorgenti prelievo di 1.500 lt/s non sufficiente per aumentare la pressione”, fa sapere la Protezione Civile di Palermo.

Secondo la Protezione Civile “La potabilizzazione riprenderà domani. La pressione sarà insufficiente fino a giovedì notte o venerdì mattina”.

Preallertate scuole per possibile chiusura domani.

