Botti di Capodanno

Niente botti di Capodanno a Palermo fino al 6 gennaio, ordinanza di Lagalla: si rischiano multe e pene fino all'arresto

Dal 30 dicembre al 6 gennaio divieto assoluto di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, petardi e mortaretti su tutto il territorio comunale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/12/2022 - 16:01:06 Letto 746 volte

Il sindaco, Roberto Lagalla, ha emanato oggi un'ordinanza con la quale dispone - a partire da domani, venerdì 30 dicembre 2022 e sino a venerdì 6 gennaio 2023 – “il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari”.

La violazione dell’ordinanza comporta l’applicazione di sanzioni amministrative di importo compreso tra 500 e 5.000 euro, oltre al sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto e la successiva confisca, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla normativa vigente.

Nell’ordinanza, inoltre, si dà atto che, ai sensi dell’art. 703 del Codice penale, “chiunque senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco , accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103.

Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese”, previsioni confermate nell’ambito del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!