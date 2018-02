Spreco alimentare

Niente più sprechi alimentari: il Presidente Musumeci presenta un disegno di legge

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/02/2018 - 11:10:28 Letto 411 volte

Nella nostra epoca, in cui la forbice sociale tende ad allargarsi progressivamente, mostrandoci quotidianamente allarmanti scene di indigenza e povertà assoluta, la V^ Giornata Nazionale contro lo Spreco Alimentare, istituita nel 2014 dal Ministero dell'Ambiente, assume un valore ancora maggiore. “Lo spreco alimentare è un insulto alla povertà e al disagio sociale- dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci- specie nella nostra Isola, dove i livelli di indigenza hanno raggiunto percentuali allarmanti. E’ necessario un cambiamento culturale, con una maggiore sensibilizzazione delle famiglie, cominciando dai più piccoli”. Frutta, verdura e ortaggi – secondo un’analisi della Coldiretti - occupano i primi posti tra gli sprechi alimentari, raggiungendo l’impressionante cifra di 83.500 quintali sprecati, che potrebbero sfamare 45.000 famiglie in un anno intero. “Appartengo, per dato anagrafico - dichiara Musumeci, che ha preso l’impegno di presentare in aula un disegno di legge che sia uno strumento legislativo che punti a ridurre il consumo illimitato e la cultura dello scarto, ormai inconciliabili con lo sviluppo economico. - , a quella generazione di siciliani abituati da bambini a non buttare la rimanenza del pane di casa: U Signuri nun voli, ammonivano le mamme. E così, affettato e fritto con l'uovo o bagnato nell'acqua con lo zucchero sopra, con quel pane spezzettato o raffermo si rimediava la merenda o finiva nella pentola per diventare un gustoso pane cotto. Per questo sono convinto che in questa Giornata di si debba invitare tutti alla riflessione sullo spreco di cibo, mentre su questo tema è richiesta una sempre maggiore attenzione da parte di chi governa”. 84 i kg gettati mediamente dalle singole famiglie italiane all’anno per un totale di 2,2 milioni di tonnellate pari allo 0,6% del Pil: numeri impressionanti snocciolati dal presidente Acli Palermo Nino Tranchina. “. Questi dati forniti dal Ministero dell’Ambiente, sono inquietanti specie se rapportati ai dati sulla poverta in crescita nella nostra città - afferma Tranchina -. Ecco perché le Acli da diversi anni sostengono e promuovono azioni di sensibilizzazione ed informazione verso tutti i cittadini per diffondere la cultura del non spreco alimentare già a partire dagli studenti delle elementari affinché siano educati al concetto che ogni alimento è un bene che si utilizza e non si butta anche nel rispetto e amore verso l'ambiente”.

