Niente smantellamento del sistema Usca: Cisl Fp:''Si torna al modello territoriale, da noi difeso e sostenuto''

''L'assessore Razza ha fermato la centralizzazione delle Usca decisa da Renato Costa. Si torna al modello territoriale, da noi difeso e sostenuto perché il solo utile al contrasto della pandemia'', dice Gaetano Mazzola segretario della Cisl Fp.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/08/2021 - 11:28:02 Letto 359 volte

"L'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, si è impegnato a riassegnare le Usca nei distretti in cui erano prima della decisione del commissario per l'emergenza Covid, Renato Costa, di centralizzarle all'Hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo." Lo rende noto il segretario aziendale della Cisl Fp Palermo Trapani all'Asp di Palermo, Gaetano Mazzola, che aveva pesantemente stigmatizzato la disposizione di Costa, ritenendola "rischiosa in un momento di ripresa dei contagi da Covid19”.

“L'assessore Razza, nella seduta della VI commissione all'Ars, svoltasi lo scorso 28 luglio - aggiunge Mazzola - ha archiviato una scelta presa unilateralmente dal commissario Costa, dando di fatto ragione a quanto noi avevamo detto”.

“Abbiamo sempre sostenuto che il modo più efficace per contrastare l'evoluzione pandemica - conclude Mazzola - sia quello di fornire assistenza immediata sul territorio e che a questo devono essere deputate le Usca, fondamentale presidio nei distretti. Con l'impegno dell'assessore Razza, oggi finalmente viene superata un'anomalia solo palermitana”.

