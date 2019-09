NinnaSud

''NinnaSud'' le più belle nenie del sud d'Italia cantate allo Spasimo

NinnaSud, le più belle nenie del Sud Italia, giovedì 26 settembre alle 21:30, allo Spasimo di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/09/2019 - 12:56:53 Letto 316 volte

Da sempre le mamme hanno cullato e accompagnato i loro bambini nel mondo dei sogni con le ninne nanne, quelle melodie rasserenanti che nascono dalla tradizione popolare. Ed è proprio dal canto di una ninna nanna al proprio bambino che, alla mamma e cantante Emanuela Fai, nasce l'idea di “NinnaSud”, ovvero la voglia di raccogliere e cantare le più belle nenie del sud d'Italia, che si concretizza, giovedì 26 settembre alle 21:30, nella splendida cornice del Complesso Monumentale dello Spasimo a Palermo.

A cullare gli spettatori e risvegliare l’intimo legame tra madre e figlio, saranno la voce e la chitarra di Emanuela Fai, accompagnata dalla voce, fisarmonica, tamburi a cornice e marranzano di Virginia Maiorana, che ha curato gli arrangiamenti di 11 nenie tradizionali. Il progetto, fortemente voluto dall'associazione di promozione sociale “Nessunacentomila”, è stato inserito nel cartellone degli eventi artistico-culturali “Estate allo Spasimo 2019”.

Tra una nenia e l'altra, verranno letti dei brevi testi che Tiziana Palma ha scritto per unire le ninne nanne, lasciandosi ispirare dal cuore di mamma e dall'amore che prova come maestra per i suoi piccoli alunni.

(nella foto da sinistra Emanuela Fai, Tiziana Palma e Virginia Maiorana)

Per Emanuela Fai: «Una nenia è quel valore ancestrale che portiamo dentro, che abbraccia le nostre tradizioni. Ognuno di noi ha una ninna nanna che ricorda e custodisce nei propri ricordi, per cui il nostro intento è far rivivere al pubblico un momento magico».

«Abbiamo fatte nostre le musiche delle nenie tradizionali – dice Virginia Maiorana -. Sulla scena cercheremo, in modo romantico di emozionare e coinvolgere la gente attraverso le emozioni che solo una ninna nanna può dare».

«Quando abbiamo letto, sul sito del Comune di Palermo, il bando per la selezione di eventi da inserire nella programmazione estiva dello Spasimo – dice Maria Abbate, presidente dell'associazione di promozione sociale “Nessunacentomila -, non abbiamo avuto dubbi sulla scelta del tipo di evento da proporre. Da tempo collaboriamo con Emanuela Fai e Virginia Maiorana, e il loro spettacolo “NinnaSud” ci è sembrato la giusta coniugazione tra la nostra finalità di promozione e diffusione della cultura, nel caso specifico artistica, e la loro idea di portare in scena le nenie tradizionali, che non poteva trovare miglior collocazione se non in un luogo ricco di storia e suggestivo come lo Spasimo».

E' possibile acquistare i biglietti, al costo di 12euro intero e 8euro ridotto, per bambini da 3 a 11 anni, contattando l'associazione “Nessunacentomila” al numero 3441641939 oppure scrivendo a info@nessunacentomila.com.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!