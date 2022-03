Guerra in Ucraina

No alla guerra in Ucraina, venerdì fiaccolata per la pace a Palermo

La fiaccolata per dire ''No alla guerra in Ucraina'' si terrà venerdì 4 marzo alle ore 20.00 in piazza Pretoria a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/03/2022 - 15:37:53 Letto 368 volte

Il Comune di Palermo, d'intesa con la Consulta per la Pace e accogliendo l'appello lanciato dall'arcivescovo S.E. Corrado Lorefice, organizza una fiaccolata per dire "No alla guerra in Ucraina", che si terrà venerdì 4 marzo alle ore 20.00 in piazza Pretoria. Per il Comune sarà presente il sindaco Leoluca Orlando. Al termine della fiaccolata i partecipanti si sposteranno in Cattedrale, dove è previsto un momento di preghiera.

