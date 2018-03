proposta di deliberazione

No alle grandi catene di distribuzione e rilanciare le botteghe del centro storico di Palermo

Una proposta di deliberazione al sindaco Leoluca Orlando per salvare il centro storico che rischia di diventare in un enorme fast food o centro commerciale a cielo aperto

Pubblicata il: 16/03/2018

Presentata una proposta di deliberazione al sindaco Leoluca Orlando per salvare il centro storico di Palermo dall'invasività delle grandi catene di distribuzione, che rischiano di trasformarlo in un enorme fast food o centro commerciale a cielo aperto. L'iniziativa è stata lanciata dal consigliere della prima circoscrizione Fabrizio Brancato (Sinistra Comune) ed è subito passata al vaglio del Consiglio di Circoscrizione: il documento è stato approvato e sottoscritto all'unanimità. “Con la proposta di deliberazione vogliamo tutelare l'identità storica del centro della città, con il suo enorme patrimonio artistico e monumentale da riqualificare e valorizzare”- spiega Fabrizio Brancato. “Chiediamo l'applicazione della legge: secondo il decreto legislativo 222/2016, ' il Comune può adottare deliberazioni volte a delimitare aree aventi particolare valore in cui è vietato o limitato l'esercizio di una o più attività se non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale”.

“Condividiamo con forza lo spirito dell'iniziativa – gli fanno eco i consiglieri comunali di Sinistra Comune Giusto Catania, Katia Orlando, Barbara Evola e Marcello Susinno. - Riteniamo infatti di grande importanza una riconversione degli spazi che punti all'artigianato, alle piccole botteghe e ai mestieri di una volta e rispetti l'originaria vocazione dei territori”.

