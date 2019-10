smog e mobiltÓ

No smog mobility, un meeting a Palermo

Di Dio: ''La mobilitÓ sostenibile Ŕ una battaglia culturale: l'80% dei nostri spostamenti non supera i 5 o 6 chilometri, bici e auto elettrica coprono quasi tutte le esigenze. ╚ questa la rivoluzione da fare''.

“Se si pensa di combattere l’ardua battaglia per la mobilità sostenibile partendo dal presupposto di non rinunciare all’auto, allora la battaglia è persa in partenza. L’ottanta per cento dei nostri spostamenti è al di sotto dei 5 o 6 chilometri e può essere affrontato anche con una normale bicicletta: fortunatamente i giovani questo lo capiscono e lo stanno maturando”.

Lo ha detto ieri pomeriggio Vincenzo Di Dio, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo, all’apertura del meeting “No smog mobility” presso la Scuola politecnica dell’Università di Palermo, in viale delle Scienze.

“Con un’auto elettrica noi potremmo coprire quasi tutte le nostre esigenze di mobilità – ha aggiunto – e quelle restanti potrebbero essere soddisfatte con un servizio pubblico di mobilità collettiva. È questa la vera rivoluzione da fare, ed è prima di tutto una rivoluzione culturale, però attenzione: se in Sicilia riuscissimo a convertire in elettriche l’80% delle auto si avrebbe un aumento dei consumi energetici pari al 35%, con conseguenti maggiori emissioni in atmosfera, e allora al ricorso alla mobilità elettrica deve necessariamente accompagnarsi un massiccio ricorso alle fonti rinnovabili, altrimenti non miglioreremmo la situazione”.

“Tutta questa materia è in continua e rapidissima evoluzione – ha inoltre sottolineato Di Dio – e occorre che a questi cambiamenti si adegui anche l’attività di progettazione e pianificazione delle pubbliche amministrazioni. Non è più pensabile autorizzare la realizzazione di parcheggi privi di una congrua auto sostenibilità energetica per la ricarica dei mezzi elettrici. Qui nel campus universitario con il progetto SmartP finanziato dalla Regione sorgerà un piccolo parcheggio intelligente ispirato a questa filosofia”.

