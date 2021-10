Nomina Esa

Nomina Esa, Unicoop Sicilia e Unci Sicilia attaccano Musumeci

Nomina della Giunta Musumeci all'Esa del rappresentante del movimento cooperativo. Unicoop Sicilia e Unci Sicilia: ''Impugneremo il provvedimento e chiederemo un intervento delle forze politiche presenti all'Ars''.

“Questo è un governo che non tiene conto delle procedure da adottare per l’indicazione dei rappresentanti datoriali negli enti intermedi. Quanto accaduto è grave ed è ancor più grave che la burocrazia regionale abbia avallato questo obbrobrio di nomina che non tiene conto del grado di rappresentatività a livello regionale, previsto da apposita legge regionale. Non è bastata l’onta dei 31 progetti bocciati dall’Unione europea, si persegue negli errori offendendo una parte considerevole del movimento cooperativo costituito da UNCI ed UNICOOP. Chiederemo l’intervento degli organi di controllo sugli atti emessi dal governo regionale e l’intervento delle forze politiche presenti all’ARS.” Questo è quanto dichiarato da Felice Coppolino, presidente di UNICOOP Sicilia.

UNCI Sicilia ed Uniccop Sicilia, infatti, intervengono con una nota congiunta contro la nomina effettuata dalla giunta regionale, su indicazione dell’assessore regionale all’Agricoltura Toni Scilla, sulla nomina effettuata il 29 settembre 2021 del rappresentante del movimento cooperativo, in seno al Consiglio di Amministrazione dell’ESA (Ente Sviluppo Agricolo).

“La nomina è stata effettuata senza tenere conto delle indicazioni delle associazioni del movimento cooperativo e cosa ancor più grave, senza alcuna comunicazione ricevuta in tal senso”. Lo afferma anche il Presidente di UNCI Sicilia, Pasquale Amico. “Una mancanza che denota una cattiva conoscenza della normativa in materia di nomine sulle rappresentanze delle categorie datoriali. Impugneremo il Decreto”.

