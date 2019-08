caldo a Palermo

Nuova ondata di caldo in arrivo a Palermo: previsti picchi di 37 gradi

Meteo, domani allerta ''arancione'' con temperatura massima percepita fino a 37 gradi.

Pubblicata il: 01/08/2019

È stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute il bollettino relativo alle ondate di calore previste per la città di Palermo, relativamente alle giornate di oggi, domani (venerdì 2 agosto) e sabato 3 agosto 2019.

Il picco si avrà nella giornata di domani – venerdì 2 agosto - per la quale il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute prevede il raggiungimento del livello 2 (arancione) ed una temperatura massima alle ore 14 di 35 gradi (percepita 37 gradi).



Si ricorda che il livello di allerta arancione è inerente a temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione più a rischio.



Per la giornata di sabato 3 agosto il bollettino prevede il ritorno al livello 1 di pre-allerta (colore giallo), con temperatura massima, prevista per le ore 14, di 32 gradi ed una temperatura percepita di 35 gradi.

