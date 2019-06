caldo a Palermo

Nuova ondata di caldo intenso all'orizzonte per la Sicilia

Tra venerdì e domenica a Palermo sono attese giornate piene di sole e decisamente calde.

Pubblicata il: 20/06/2019

Proprio in coincidenza con il solstizio d’estate, e quindi con l’inizio ufficiale dell’estate, l’alta pressione di matrice africana si accinge a scatenare una nuova ondata di caldo intenso che abbraccerà gran parte del Sud, compresa la Sicilia. Almeno per la giornata odierna però il caldo rimarrà sopportabile: quindi nelle prossime ore a Palermo tempo soleggiato e temperature tutto sommato nella norma, da inizio estate, con una massima intorno a 29 gradi. L’estate però alzerà la voce già a partire da domani: tra venerdì e domenica infatti a Palermo sono attese giornate piene di sole e decisamente calde, con le temperature che nelle ore centrali del giorno faranno registrare valori compresi tra 32 e 34 gradi, ma non si possono escludere, specie domenica, picchi anche di 35 gradi! Insomma, un fine settimana ideale da passare in riva al mare, dove le brezze porteranno garantiranno un po’ di sollievo dalla calura.

Cosa succederà la prossima settimana? Lunedì la situazione meteo non mostrerà grossi cambiamenti, con tempo soleggiato e caldo piuttosto inteso. Lo scenario comincerà a cambiare da martedì, quando sulla Sicilia si affacceranno venti relativamente più freschi: nella parte centrale della settimana, tra martedì 25 e venerdì 28, il sole dovrà spartire il cielo con un po’ di nuvole, che si formeranno soprattutto al pomeriggio, mentre le temperature torneranno su valori più vicini alla norma, garantendo così un caldo più sopportabile. Tirato il fiato per qualche giorno, l’estate però tornerà a ruggire nel weekend del 29-30 giugno quando, secondo le proiezioni attuali, a Palermo splenderà incontrastato il sole, accompagnato da un nuovo rialzo delle temperature che si spingeranno fino a punte di 34-35 gradi.

E’ probabile che le condizioni meteo rimangano prevalentemente soleggiate e molto calde anche agli inizi della settimana successiva, nei primissimi giorni di luglio.

