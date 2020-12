tram a Palermo

Nuove linee del tram a Palermo: via libera Conferenza Stato-Regioni

Armao e Falcone: ''Pronti a tavolo tecnico in Regione''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/12/2020 - 14:46:49 Letto 448 volte

"Oggi abbiamo dato il nostro via libera all'intesa in Conferenza Stato-Regioni sul contributo da 487 milioni di euro, da parte dello Stato, per le nuove linee della tramvia di Palermo. Pur avendo sempre manifestato delle perplessità ben motivate sul progetto, non abbiamo fermato l'accordo con l'intento di convocare un tavolo tecnico in Regione per pianificare e progettare al meglio quest'opera così importante. Procederemo in tal senso non appena sarà disponibile il decreto di finanziamento dell'opera, per la quale risultano già stanziati 287 milioni mentre gli altri 200 vanno ancora iscritti a bilancio dello Stato. Vogliamo un'infrastruttura che, dal punto di vista urbanistico, abbia su Palermo il minore impatto possibile, ma al contempo rilanci la mobilità sostenibile in città".



Lo affermano il vicepresidente della Regione Gaetano Armao e l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, commentando l'esito dell'odierna seduta della Conferenza Stato-Regioni.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!