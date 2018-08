lavori alle linee del tram

Nuove linee del tram e viabilità: cantieri e ordinanze da Palermo a Mondello

Rilievi e verifiche in varie zone della città, con modifiche al traffico e divieti di sosta

29/08/2018

I lavori di realizzazione dell'ampliamento delle nuove linee del tram "scuotono" la città di Palermo e la borgata di Mondello. Al fine di effettuare i rilievi e le indagini per individuare ostacoli interrati come condotte idriche, fognarie e del gas o strutture murarie archeologiche sepolte, la polizia municipale ha emesso un'apposita ordinanza di limitazione della circolazione lungo tre tratte, individuate nelle cosiddette zone "E", "F" e "G":

- "E" - Viale Alcide De Gasperi, viale Strasburgo, viale Francia, via San Lorenzo, via Giuseppe Lanza di Scalea, via Luigi Einaudi, viale Sandro Pertini, viale Venere, viale Margherita di Savoia, viale Regina Elenea, via Torre di Mondello, area di parcheggio "Mongibello", via Mondello, via Palinuro, ­piazzale Edoardo Caracciolo, viale Galatea, via Mattei;

- "F" - Via Lincoln, Foro Umberto I, via Cala, via Francesco Crispi, via Piano dell'Ucciardone, piazza Antonino Caponnetto;

- "G" - Via Giuseppe Lanza di Scalea, piazza Simon Bolivar, viale Rosario Nicoletti, via del Cedro, via Emmanuele Palazzotto.

Con l’ordinanza 1133/2018 è stata determinata la validità del provvedimento nel periodo compreso dal 27 agosto al 9 settembre ed eventualmente dal 17 al 22 settembre prossimi, previa comunicazione 48 ore prima dell'inizio dei lavori. "Ciascun intervento si esaurirà in un massimo di due giorni", fa sapere la municipale. L'obbiettivo è evitare disagi ai cittadini, dato che nell’area dei cantieri sono previsti il divieto di sosta e la chiusura al transito di veicoli per il posizionamento di macchine e attrezzature.

E palermitani stessi sono invitati a vigilare sull'efficienza dei cantieri. Transenne e segnaletica per delimitare l'area dei lavori, cartelli con date certe da rispettare e, nel tratto non interessato, circolazione stradale garantita: questi i doveri degli operatori il cui mancato adempimento potrà essere segnalato dalla cittadinanza del capoluogo. Inoltre, la municipale specifica: "Ad ultimazione dei lavori, si dovrà ripristinare a perfetta regola d'arte la continuità del manto stradale, la pavimentazione dei marciapiedi, i cordoli eventualmente dimessi, la segnaletica verticale ed orizzontale manomessa a causa dei lavori".

Le tratte oggetto dei rilievi ospiteranno il percorso delle seguenti nuove linee del tram:

- Tratta "E" - Linea 6/2, prolungamento della linea 1 esistente per circa 20 Km (A/R), da viale Croce Rossa alla località balneare di Mondello.

Tratta: viale Croce Rossa, viale Strasburgo, bretella fino a parcheggio Francia, via Lanza di Scalea, viale dell'Olimpo, via Mattei fino al parcheggio Galatea;

- Tratta "F" - Linea 5/2, prolungamento della linea 1 esistente per circa 9 Km (A/R), da via Duca della Verdura alla Stazione FF.SS. Centrale.

Tratta: via Duca della Verdura (angolo via della Libertà), via Francesco Crispi, Foro Umberto I, via Lincoln, via Balsamo;

- Tratta "G" - Linea 6/3, prolungamento della linea 1 esistente per circa 5 km (A/R), fino alla borgata marinara di Sferracavallo.

