Nuovi rilievi della Corte dei Conti, Ferrandelli: ''Finito il tempo delle chiacchiere, scongiurare fallimento''

I dati, dei quali Ferrandelli ha chiesto conferma, risalirebbero al periodo di gestione di Luciano Abbonato, ex assessore ora consigliere della Corte dei Conti stessa

La Corte dei Conti avrebbe reso noti dei rilievi sui conti del Comune di Palermo, che evidenzierebbero situazioni finanziarie tutt'altro che rosee per il bilancio. I rilievi risalirebbero al periodo di gestione di uno dei consiglieri della Corte dei Conti stessa, Luciano Abbonato, quando rivestiva la carica di assessore al Bilancio nel governo del sindaco Leoluca Orlando prima di dimettersi nel 2016.

Fabrizio Ferrandelli, leader dell'opposizione a Palazzo delle Aquile, si è subito messo in moto per appurare i fatti: "Ho inviato una nota riservata [all'assessore al Bilancio Antonino Gentile] chiedendo se risponde al vero il fatto che siano arrivati nuovi rilievi della Corte dei Conti", informa Ferrandelli, che poi osserva "Rilievi che di certo confermano la disastrosa situazione in cui vertono le casse del Comune e certificano la fine della narrazione che il sindaco ci ha finora propinato".

"I conti del Comune sono in rosso, non è una novità", prosegue Ferrandelli, che durante il suo lavoro in consiglio comunale ha finora ostacolato opere per le cui attuazioni, a dire dell'opposizione, non sarebbero disponibili i fondi. "Denunciamo una situazione di criticità da mesi ormai - insiste Ferrandelli - Finito il tempo delle chiacchiere, urge trovare un progetto per la città di Palermo in grado di scongiurare il peggio ed evitare il default".

