Nuovo look per l'area antistante il Palazzo d'Orleans

Piazza Indipendenza-Palazzo d'Orleans. Intervento per decoro e sicurezza.

28/11/2019

Un nuovo look per l'area antistante il Palazzo d'Orleans, sede della Presidente della Regione a piazza Indipendenza.

Lo prevede il progetto, redatto dagli stessi uffici tecnici della Regione e che dagli stessi sarà seguito in fase di realizzazione,approvato oggi pomeriggio dalla Giunta comunale su proposta dell'Assessore Giusto Catania.



Il progetto prevede interventi per il decoro e la sicurezza dei pedoni, tramite la sostituzione dell’attuale fascia di sosta e dell’esistente marciapiede con un'unica fascia pedonalizzata (realizzata con una nuova pavimentazione e arredata con aiuole al cui interno verranno collocate due fontane).

Resterà sostanzialmente inalterata la carreggiata stradale, con una arghezza minima di 11 mt per tre corsie e saranno effettuati degli interventi sugli impianti semaforici, per spostarli in prossimità dei punti di maggiore attraversamento ed introducendo l'attivazione a chiamata.

Per il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore Giusto Catania "si tratta di un piccolo ma importante intervento frutto della collaborazione fra Comune e Regione e che sarà realizzato per il decoro di una piazza frequentata quotidianamente da migliaia di cittadini e turisti. Si unisce così la sicurezza per i pedoni con l'abbellimento di un'area limitrofa ai monumenti del Patrimonio UNESCO".

