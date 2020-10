suolo pubblico

Occupazione del suolo pubblico, oltre 300 le richieste al Comune di Palermo

Sono oltre trecento le richieste di occupazione/ampliamento del suolo pubblico con modalità semplificata pervenute al Suap.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/10/2020 - 12:22:34 Letto 383 volte

Sono oltre trecento le richieste di occupazione/ampliamento del suolo pubblico con modalità semplificata pervenute al Suap dopo l’approvazione della delibera di Giunta n.122 del 30 maggio 2020.



Delle 318 comunicazioni/istanze ricevute complessivamente dal Comune, sono già efficaci 132 istanze che non necessitano dell'adozione di una specifica ordinanza dell'ufficio traffico e per le cui attività, pertanto, è immediatamente operativa la possibilità di occupare il suolo pubblico (marciapiedi e isole pedonali). Per quanto riguarda, invece, le 135 istanze pervenute per le quali è necessaria una ordinanza del Servizio Mobilità Urbana (occupazione di sede stradale, ztl, etc), 40 di esse sono già state approvate; 28 le istanze rigettate per diniego o perché improcedibili.



Le istanze già ammesse provengono per la quasi totalità da attività ricadenti nella I e nell’VIII Circoscrizione (rispettivamente 93 e 101).



Come si ricorderà, l'atto di indirizzo della Giunta del maggio scorso inerente al rilascio di concessioni temporanee per occupazione suolo pubblico, ha sensibilmente semplificato e snellito il sistema concessorio e le procedure in favore di quegli esercizi commerciali, turistici e della ristorazione che occupano o hanno la necessità di occupare aree pubbliche per garantire il rispetto delle norme sul distanziamento anti Covid-19.



Per il sindaco, Leoluca Orlando, "soprattutto in questo periodo, in cui a fare la differenza fra poter proseguire l'attività in sicurezza e legalità e non poterla proseguire è la disponibilità di posti a sedere, la scelta della Giunta comunale si è rivelata quella giusta per sostenere le attività che avevano subito il blocco a causa del lockdown. La conferma del fatto che agire nella legalità è una scelta conveniente e, in questo caso, ancora più sicura".



"Per far fronte alle numerose richieste - sottolinea l'assessore alle Attività Economiche, Leopoldo Piampiano - il SUAP è stato temporaneamente potenziato con alcune unità di personale. Ci auguriamo di poter proseguire a dare risposte adeguate e tempestive alle istanze degli esercenti che vogliono proseguire la propria attività in regola".



I dati sopra indicati, forniti dal SUAP, sono aggiornati al 7 ottobre scorso , mentre continua l’istruttoria di ulteriori istanze pervenute nel frattempo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!