Raccolta per l'Ucraina

OdV Breast Club Palermo, conclusa la raccolta per la popolazione ucraina

Il materiale raccolto è stato consegnato all'Anpas/Protezione Civile che provvederà in settimana a far giungere tutto al centro di smistamento di Lucca.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/03/2022 - 10:14:56 Letto 701 volte

"Ieri si è conclusa la raccolta per l'Ucraina da parte dell'OdV Breast Club presso l'Ospedale Cervello di Palermo. Il materiale raccolto è stato consegnato all'Anpas/Protezione Civile che provvederà in settimana a far giungere tutto al centro di smistamento di Lucca.

L'OdV Breast Club ringrazia quanti hanno contribuito alla raccolta."

Così nella nota Mimma Trapani, Presidente OdV Breast Club c/o Ospedale Cervello di Palermo.

(Nelle foto le volontarie Mimma, Antonella e Franca)

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!