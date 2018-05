presidente della repubblica

Offese, paragoni e minacce a Mattarella, il commento di Leoluca Orlando

In seguito alla bufera nella quale è finito il Repubblica Sergio Mattarella, il sindaco di Palermo ha divulgato una nota di solidarietà

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/05/2018 - 15:43:47 Letto 434 volte

In seguito alla tempesta di giudizi negativi dalla politica (non solo italiana), di insulti e di minacce che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto in queste ore, alcune sui social network anche ad opera di cittadini palermitani, il sindaco del capoluogo Leoluca Orlando ha rilasciato un comunicato di commento alla vicenda.

"Il fatto che al coro della destra italiana si stiano unendo in queste ore nell'insulto al Presidente Mattarella e all'Italia personaggi del calibro di Steve Bannon, Marine Le Pen e Nigel Farage, la dice lunga su cosa stava e stia davvero avvenendo - scrive Orlando -. La destra più violenta, razzista, xenofoba e guerrafondaia si è unita per proseguire il proprio attacco ai sistemi democratici in Europa".

"Se non stupisce la posizione della destra leghista, lascia perplessi la facilità con cui anche il Movimento 5 Stelle si sia subito omologato - prosegue il sindaco in riferimento al discusso impeachment promosso in queste ore dai pentastellati - silenziando quelle voci e quelle storie che nulla hanno a che vedere con chi non nasconde le proprie simpatie fasciste e naziste. La scompostezza e violenza delle posizioni assunte dai rappresentanti del partito a 5 stelle è augurabile, per i suoi tanti elettori antifascisti e non xenofobi, che siano soltanto l'ennesima conferma di ingenuità e frutto della tardiva comprensione di essere caduti in una trappola".

Orlando poi conclude con una riflessione sulle accuse di anticostituzionalità rivolte a Mattarella: "Al di là della ovvia considerazione che il Presidente Mattarella ha agito e sta agendo nel pieno rispetto della nostra Carta Costituzionale, ed in particolare delle proprie prerogative e dell'articolo 92 - osserva il primo cittadino di Palermo - non si può non sottolineare che egli sta compiendo quanto di più alto è richiesto ad un Presidente della Repubblica: tutelare i valori ed il sistema democratico fondanti della nostra Repubblica, da qualsiasi attacco interno o esterno che sia. Appunto la reazione scomposta e violenta della destra neofascista nazionale ed internazionale, dimostra la correttezza dell'operato di Mattarella".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!