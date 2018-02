terza età

Oggi lunedì 26 febbraio a Palermo, in occasione della Giornata informativa sulle cadute nella terza età, si parlerà di come prevenire le cadute degli anziani e praticare attività fisica nella terza età.

Oggi lunedì 26 febbraio a Palermo, in occasione della Giornata informativa sulle cadute nella terza età, presso la sede dell’ADA (Associazione per i Diritti degli Anziani) in via Ferdinando Ferri 10, si parlerà di come prevenire le cadute degli anziani e praticare attività fisica nella terza età.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto “Gioco di Rete” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è realizzata dall’associazione “Panagiotis” in collaborazione con l’ADA, l’associazione culturale sportivo dilettantistico “Modus Vivendi”, l’associazione delle persone con diabete “Stili di vita” e il Centro Studi Ricerche di Chinesiologia che ha sede a Palermo, in via Roma 519.

L’incontro, che si terrà a partire dalle 16:00 alla presenza del presidente provinciale dell’ADA Gaetano Cuttitta, sarà tenuto da tre chinesiologi: Lidia Mazzola, in qualità di relatrice, Letizia Fedele e Matteo Misseri, tutor d’esercitazione.

L’ingresso è libero. Si consiglia ai partecipanti di indossare scarpe da ginnastica e abbigliamento sportivo.

