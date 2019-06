Concerto di Radio Italia Live Palermo

Oggi è il giorno del concertone, Palermo ''blindata''

Sono attesi migliaia di spettatori. Dispiegate le misure di sicurezza: accesso consentito fino a un massimo di 44 mila persone.

Oggi è il giorno del Concerto di Radio Italia Live Palermo. Appuntamento alle 20,30 al Foro Italico, ma già di buon mattino si vedono i primi fan in attesa dell'apertura dei varchi con la speranza di trovare un posto più vicino possibile al palco.

Sono attesi migliaia di spettatori. Dispiegate le misure di sicurezza: accesso consentito fino a un massimo di 44 mila persone. Oggi strade chiuse in tutta la zona del Foro Umberto I.

LE MISURE DI SICUREZZA

All'area del concerto si potrà accedere attraverso alcuni varchi, in prossimità dei quali saranno predisposti i metal detector per controllare chi entra ed esce. L'apertura dei varchi è prevista per le ore 13.

Radio Italia ha predisposto uno spazio specifico a disposizione dei disabili con un numero limitato di accessi non riservabili.

All'interno dell'area è vietato introdurre valigie, trolley, bombolette spray, trombette da stadio, armi, materiale esplosivo, fumogeni, razzi, coltelli e altri oggetti da punta o a taglio, catene.

Non si potrà entrare neanche con bevande alcoliche, né con lattine, bottiglie di vetro o di plastica, borracce di metallo. Banditi anche i bastoni per fare i selfie, ombrelli e aste; ma anche penne, strumenti musicali, macchine fotografiche, videocamere, tablet e Go-pro, tende e sacchi a pelo.

DIVIETI DI SOSTA

Fino alle 24 del 30 giugno divieti di sosta nelle seguenti strade: Foro Umberto I, in entrambi i lati delle carreggiate (compresa la parte antistante l'NH Hotel con accesso da via Lincoln); piazza Capitaneria di Porto, via Cala, nel tratto compreso fra Foro Umberto I e via dei Cassari; via Lincoln, piazza Tonnarazza, Piano di Sant'Erasmo, Piazzetta Porta Reale, via Butera, via Torremuzza, via Nicolò Cervello, Salita Santi Romano, Piazza Kalsa.

LE STRADE CHIUSE

Dalle 7 di oggi e fino alle ore 6 di domani, chiuderanno le seguenti strade:

- Via Cala, nel tratto compreso tra via Porto Salvo e Foro Umberto I (Foro Italico), con obbligo di proseguire in direzione di via Vittorio Emanuele. All’altezza di via San Sebastiano: riapertura temporanea del varco tra le due carreggiate, con rimozione dei dissuasori.

Il transennamento partirà, su via Vittorio Emanuele, nella semi carreggiata a valle di piazza Marina in direzione mare e sarà totale sotto piazza Santo Spirito. Si procederà analogamente a valle di piazza della Kalsa e della Porta dei Greci.

- Via Lincoln nel tratto compreso tra corso dei Mille e Foro Umberto I. È consentita la svolta a sinistra ai veicoli provenienti da via Archirafi.

- Via Vittorio Emanuele, tratto compreso tra piazza Santo Spirito e via Roma.

- Via Tiro a Segno, nel tratto compreso tra via Archirafi e piazza Tumminello

In via Messina Marine, direzione Foro Umberto I, all’altezza di via Cappello, scatterà l'obbligo di svolta a sinistra per chiusura del tratto successivo.

