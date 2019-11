Oggi è il giorno del pagamento per coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza

reddito di cittadinanza

Oggi č il giorno del pagamento per coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza

Giorno del pagamento della ricarica del reddito di cittadinanza. Intanto, arriva la certezza che il reddito di cittadinanza nel 2020 non si tocca.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/11/2019 - 09:09:56 Letto 378 volte

Oggi, 27 novembre, è il giorno del pagamento della ricarica del reddito di cittadinanza. A chi spetta oggi? A chi ha presentato la domanda da marzo fino a settembre. Per chi invece lo ha fatto a ottobre, il primo pagamento avviene o è avvenuto contestualmente alla consegna della carta da parte di Poste, già a partire dalla seconda metà di novembre.

Coloro che hanno presentato la domanda questo mese, dovranno attendere l'elaborazione e le disposizioni di pagamento che saranno inviate a Poste a partire dal 15 dicembre. Successivamente avverrà la distribuzione della card con l'accredito spettante.

Intanto, arriva la certezza che il reddito di cittadinanza nel 2020 non si tocca. Il sussidio sarà al centro della manovra 2020, come ha confermato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in un'intervista a diMartedì, trasmissione condotta da Giovanni Floris.

"Non aboliremo il reddito di cittadinanza, una misura universale di sostegno alla povertà e ai redditi più bassi esiste in tutta Europa ed è giusto che anche l'Italia la abbia - ha detto -. Ma stiamo da una parte rafforzando i controlli, e soprattutto dobbiamo intervenire per rafforzare il secondo pilastro, quello dell'avviamento al lavoro".

