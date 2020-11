Giornnata Unità nazionale e Forze Armate

Oggi è il giorno dell'Unità nazionale e delle Forze Armate, il messaggio di Mattarella e Conte

Mattarella: ''Insieme supereremo questi giorni difficili ''. Conte: ''Restare uniti è l'unico modo per uscire dalla pandemia''.

04/11/2020

"Insieme supereremo questi giorni difficili così come insieme abbiamo costruito la Repubblica, libera e prospera". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini per celebrare il 4 novembre.

"Il 4 novembre - Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate - celebra - afferma Mattarella il valore dell'unione dei territori e dei popoli che con il Risorgimento hanno dato origine all'Italia. In questa importante giornata, in cui onoriamo le Forze Armate, protagoniste, nella prima guerra mondiale, del compimento del disegno risorgimentale, rivolgo il più commosso pensiero a quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria lungo il tormentato percorso che ha permesso l'edificazione nella Repubblica di uno Stato finalmente unito e libero".

"Le differenti opinioni e la diversità di vedute non devono minare il nostro costante sforzo di sorreggerci gli uni con gli altri.

Dobbiamo ribadirlo forte, oggi, nel Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate, di fronte a una comunità di donne e uomini che, come è stato in passato, con impegno e sacrifici è naturalmente votata a perseguire l'interesse generale. Esiste un solo modo per uscire da questo periodo drammatico: restare uniti. Sempre". Così il premier Giuseppe Conte su fb in occasione del 4 novembre.

Fonte: Ansa

