l'acchianata

Oggi è il giorno di Santa Rosalia, nel video le parole di Corrado Lorefice

Anche quest'anno Palermo ha rinnovato il rito dell'acchianata, la salita notturna al santuario di Santa Rosalia a Monte Pellegrino.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/09/2019 - 11:14:29 Letto 403 volte

Oggi è il giorno di Santa Rosalia e come ogni anno i palermitani e non solo compiono un vero atto di devozione verso la patrona di Palermo. Anche quest'anno Palermo ha rinnovato il rito dell'"acchianata", la salita notturna al santuario di Santa Rosalia a Monte Pellegrino. Giovani e non si sono radunati ai piedi del monte per intraprendere di notte il pellegrinaggio con canti e invocazioni alla santa.

All'arrivo la santa messa presieduta dall'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice. Una notte di devozione e tradizione.





