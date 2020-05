Giornata della Biodiversità

Oggi è la Giornata della biodiversità, Legambiente: ''Un patrimonio in declino''

Allarme di Legambiente nella Giornata Mondiale della Biodiversità, istituita dall'Onu nel 2000.

22/05/2020

"Il declino della biodiversità galoppa a un ritmo senza precedenti", dice l'associazione ambientalista. Il Mediterraneo è "osservato speciale" come uno dei mari "più in pericolo al mondo". Sono 161 le specie animali minacciate di estinzione in Italia. Molte anche nella flora.

Anche Papa Francesco interviene con un tweet."Ogni anno scompaiono migliaia di specie vegetali e animali per causa nostra... Non ne abbiamo il diritto".

