Oggi è la Giornata della Memoria per ricordare le vittime della Shoah

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/01/2022 - 09:23:46 Letto 408 volte

Si celebra oggi in tutto il mondo il Giorno della memoria per commemorare le vittime della Shoah. I presidenti di Senato e Camera, Casellati e Fico, deporranno una corona di fiori in Largo 16 ottobre 1943, luogo simbolo della deportazione degli ebrei romani.

A riceverli, rappresentanti della comunità, Ruth Dureghello, Noemi Di Segni e il rabbino Riccardo Di Segni. All'europarlamento cerimonia con l'intervento della centenaria Margot Friedlander sopravvissuta all'Olocausto.

