Oggi è la Giornata nazionale per le vittime del Covid, anche a Palermo bandiere a mezz'asta

Il 18 marzo diventa Giornata nazionale per le vittime del Covid. Da oggi in poi, come stabilito per legge, questa sarà dunque la data in cui si commemoreranno gli oltre 100mila italiani che hanno perso la vita a causa del coronavirus.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà oggi a Bergamo alla Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus. Alle ore 11 verrà deposta una corona di di fiori al Cimitero monumentale della città. Alle ore 11:15, al Parco Martin Lutero alla Trucca si svolgerà l'inaugurazione del Bosco della Memoria con la cerimonia per la messa a dimora dei primi 100 alberi. Durante la cerimonia sono previsti saluti e interventi istituzionali.

A Palermo l'area del Verde procederà alla piantumazione di un albero commemorativo a Villa Trabia. La cerimonia, cui prenderanno parte il sindaco Leoluca Orlando, il Vicesindaco, Fabio Giambrone e l'Assessore al Verde, Sergio Marino si svolgerà alle 9.

Dopo la cerimonia, a Palazzo delle Aquile alle 11, il sindaco, in contemporanea con i primi cittadini di tutta Italia, osserverà un minuto di silenzio. Per tutta la giornata, negli edifici comunali e della Città metropolitana saranno esposte le bandiere a mezz'asta.

