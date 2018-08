Oggi il 69^ anniversario della strage di Passo di Rigano *VIDEO*

Oggi 19 agosto 2018 ricorre il 69° anniversario della strage avvenuta in località Passo di Rigano di Palermo.

Il grave evento criminoso provocò la morte di sette Carabinieri effettivi al Battaglione Mobile Carabinieri di Palermo i quali, mentre viaggiavano a bordo di un autocarro militare unitamente ad altri commilitoni, furono uccisi dall’esplosione di una mina collocata sotto il manto stradale, azionata a distanza dal bandito Giuliano.

Questa mattina alle ore 10.00, sul luogo dell’eccidio, alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri Sicilia - Generale di Brigata Riccardo Galletta, del Comandante della 12° Reggimento Carabinieri Sicilia - Colonnello Salvatore Sgroi, del Prefetto Vicario di Palermo - Dott.ssa Giuseppa Scaduto, dell’Assessore comunale – Dott. Giuseppe Mattina, e di alte Autorità Cittadine, è stata deposta una corona d’alloro al Cippo commemorativo in onore dei caduti.

L’Assessore alla Cittadinanza Solidale, Giuseppe Mattina, ha partecipato stamani, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale alla cerimonia di commemorazione del 69° anniversario della strage di Passo di Rigano dove, il 19 agosto del 1949, sette carabinieri, persero la vita ed altri dieci militari rimasero gravemente feriti in un attentato ordito dalla banda di Salvatore Giuliano.

Alle 10, in via Leonardo Ruggeri, è stata deposta una corona di fiori dinanzi al monumento che ricorda i militari caduti: Giovan Battista Aloe di Cosenza, Armando Loddo di Reggio Calabria, Sergio Mancini di Roma, Pasquale Antonio Marcone di Napoli, Gabriele Palandrani di Ascoli Piceno, Carlo Antonio Pubusa di Cagliari e Ilario Russo di Caserta.

"Sebbene siano passati tanti anni da quel preciso momento storico - ha detto il Sindaco Leoluca Orlando - la presenza dell'Amministrazione a fianco all'Arma dei Carabinieri è un modo per ricordare i caduti e ancora una volta ringraziare coloro che furono vittime di quell'attentato e dei tanti attacchi alle caserme condotti da Giuliano. Il ricordo del loro sacrificio si aggiunge ancora alla necessità di far luce su un periodo storico buio del nostro Paese e sul ruolo che il banditismo e lo stragismo mafioso ebbero nel determinare scelte politiche e istituzionali determinanti per la storia della Sicilia e dell'Italia".

“La memoria di chi persegue la legalità e che opera per il bene comune – ha aggiunto l’Assessore Mattina - è un atto fondamentale per dare valore anche all'azione del presente. Un ringraziamento all'arma dei Carabinieri per il prezioso e continuo lavoro nel nostro territorio”.