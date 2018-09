Generale Cascino

Oggi ricorre il centunesimo anniversario della morte del generale di divisione Antonino Cascino

Eroe siciliano Caduto alla testa dei suoi uomini nel corso del primo conflitto mondiale.

Oggi ricorre il centunesimo anniversario della morte del generale di divisione Antonino Cascino, Eroe siciliano Caduto alla testa dei suoi uomini nel corso del primo conflitto mondiale.

Per ricordarlo, il generale di brigata Claudio Minghetti, comandante dell’esercito in Sicilia, ha partecipato alla cerimonia militare nella chiesa di san Domenico – Pantheon dei palermitani, dove sono custodite le spoglie dell’Eroe. A suggello delle Sue ardite gesta, l’Eroe fu insignito di medaglia d’oro al Valor militare alla memoria con la seguente motivazione: «Nobile figura di condottiero e di soldato, diede costante e mirabile esempio di ardimento e di valore alle truppe della sua Divisione, recandosi a condividere con esse, sulle prime linee, tutte le vicende della lotta. Gravemente colpito da proiettile nemico, volle ancora mantenere il Comando finché ebbe assolto il suo compito della giornata, stoicamente sopportando il dolore della ferita, che poi lo condusse a morte». Nel 1916 era stato il primo generale a entrare, a capo della “Brigata Avellino”, a Gorizia liberata. Era stato sempre lui a invitare il maestro Toscanini a suonare sul Monte Santo e dirigere la banda, rischiando la propria vita. Ricorre domani il centenario della morte dell'ufficiale, medaglia d'oro al valor militare, sepolto nel Pantheon di Palermo, la chiesa San Domenico, che accoglie anche le spoglie del giudice Giovanni Falcone. Per ricordare il generale Cascino.

Ma chi era il generale Antonino Cascino? Fu allievo dell'Accademia militare di Torino, poi ufficiale d'artiglieria. Capitano nel 1890, frequentò la Scuola di guerra per ufficiali di Stato Maggiore, alternando poi il servizio al reggimento allo studio di problemi tecnici. Era stato anche insegnante di armi e tiro alla Scuola militare di Modena, e aveva avviato una fitta collaborazione con le maggiori riviste militari nazionali. Promosso maggiore nel 1905, fu poi insegnante di armi, tiro e fortificazioni alla Scuola di guerra. Tenente colonnello nel 1911 e colonnello nella primavera 1915, comandò il Terzo reggimento di artiglieria pesante.

Nella prima fase della guerra mondiale il generale Antonino Cascino fu destinato a comandare reparti del parco d'assedio, fino al maggio 1916, quando assunse il comando della brigata di fanteria Avellino (regg. 231°-232°) di nuova costituzione col grado di colonnello brigadiere, subito tramutato in quello di maggior generale. La brigata Avellino, inquadrata nella 47ª divisione, fu destinata ad appoggiare l'offensiva italiana contro la testa di ponte di Gorizia nell'agosto 1916. Entrò in linea la notte tra il 7 e l'8 agosto sul Grafenberg, ebbe ragione dell'ultima resistenza austriaca e passò l'Isonzo la notte seguente, entrando in Gorizia con i primi reparti italiani. Subito dopo la brigata fu avviata contro le nuove linee austriache al di là di Gorizia e si dissanguò in vani attacchi sul monte San Marco tra il 10 e il 16 agosto.

Il 15 settembre del 1917, mentre il generale Antonino Cascino dirigeva l'offensiva dal suo posto di comando fu ferito alla coscia da una scheggia di granata, ma la ferita,trascurata fino a sera, si rivelò ormai grave per il sopraggiungere dell'infezione, tanto che l'ufficiale morì il 29 settembre 1917 nell'ospedale di Quisca.

