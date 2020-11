sciopero taxi

Oggi sciopero taxi: ''Non abbiamo più nemmeno i soldi per il carburante''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/11/2020 - 09:37:17 Letto 384 volte

E' confermato lo sciopero nazionale del settore taxi. I conducenti delle auto bianche si ritroveranno alle 10 davanti al ministero delle Finanze in via XX Settembre e manifesteranno anche al ministero dei Trasporti. Causa impossibilità d spostarsi per il nuovo Dpcm, in molte cIttà ci saranno altrettante manifestazioni di protesta.

I tassisti esporranno uno striscione alla stazione Termini con la scritta:

'Oggi sciopero taxi. Ci scusiamo con l'utenza ma non abbiamo più nemmeno i soldi per il carburante'.

"Siamo costretti a fermarci perché non abbiamo neanche più i soldi per il carburante - spiega Alessandro Genovese, responsabile Ugl taxi - Abbiamo trasportato per mesi medici e pazienti, abbiamo adeguato le nostre auto con paratie per il covid, ci siamo comprati mascherine, guanti e gel a spese nostre dandole spesso anche agli utenti sprovvisti, ma ad oggi gli aiuti che ci sono arrivati sono davvero minimi. E in più lo Stato continua a chiederci le tasse. Così non si può andare avanti".

