Oggi si celebra la ''Giornata mondiale del donatore di sangue''

Ogni anno, ricorda l'Oms, vengono raccolte nel mondo 118,5 milioni di sacche, ma se nei paesi ricchi ci sono 31,5 donatori ogni mille abitanti, in quelli a basso reddito la cifra scende a 6,8.

Oggi, 14 giugno, è la “Giornata mondiale del donatore di sangue”, istituita dall’Organizzazione mondiale di sanità per ringraziare tutti i donatori di sangue, plasma e piastrine. Si celebra nel giorno della nascita di Karl Landesteiner che nel 1900 identificò i gruppi sanguigni A B e 0 e nel 1940 (con Alexander S. Wiener) il fattore Rh-Rhesus.

l bisogno di sangue è universale, con pazienti che hanno bisogno di trasfusioni in tutto il mondo, ma l'accesso a questa risorsa non lo è, con il 40% del sangue mondiale che viene raccolto nei paesi a più alto reddito dove vive il 16% della popolazione. Lo ricorda l'Oms, che celebra il 14 giugno, il World Blood Donor Day, la Giornata mondiale dei donatori, che quest'anno avrà come protagonista l'Italia a cui è stata affidata l'organizzazione dell'evento globale.

Ogni anno, ricorda l'Organizzazione, che ha scelto per questa edizione lo slogan "Give blood and keep the world beating" ("Dona il sangue e fai battere il mondo"), vengono raccolte nel mondo 118,5 milioni di sacche, ma se nei paesi ricchi ci sono 31,5 donatori ogni mille abitanti, in quelli a basso reddito la cifra scende a 6,8.

In 50 paesi inoltre la donazione non è gratuita, ma è da familiare o addirittura pagata. A seconda del paese cambia anche la destinazione del sangue: mentre in quelli ricchi il 75% delle trasfusioni va agli over 60, in quelli a basso e medio reddito più di metà (il 54%) va a bambini sotto i 5 anni.

"Un focus speciale della campagna di quest'anno sarà il ruolo dei giovani nel garantire un apporto sufficiente di sangue - scrive l'Oms -. In molte comunità formano un settore molto largo della popolazione, e sono in generale pieni di idealismo, entusiasmo e creatività". L'appello ai giovani è opportuno anche per l'Italia. Secondo i numeri del Centro Nazionale Sangue infatti nei circa 1,6 milioni di donatori totali continua a salire l'età media, con un calo di quelli tra 18 e 25 anni, scesi sotto i 200mila, e di quelli nelle fasce superiori fino a 45 anni. Il sistema ha comunque garantito l'autosufficienza nel sangue intero, con oltre 5 trasfusioni al minuto nel 2020. "Questo è un tema importante per la sostenibilità - spiega Vincenzo De Angelis, direttore del Cns -, insieme a quello delle donne. Da noi sono solo il 33% del totale, mentre in altri paesi europei, come ad esempio la Spagna, c'è la parità".

Proprio il Cns, insieme al ministero della salute e alle associazioni dei donatori, è tra gli organizzatori dell'evento globale, per cui l'Italia era stata scelta nel 2020 e poi slittato a quest'anno a causa della pandemia. Le celebrazioni, per la prima volta tutte in streaming sul sito wbdd2021.com, inizieranno lunedì con l'apertura del villaggio virtuale dei donatori, con 'stand' delle associazioni di donatori e di pazienti, e proseguiranno con un evento istituzionale e un concerto serale dall'Auditorium Parco della Musica di Roma con protagonisti tra gli altri la cantautrice franco-indonesiana Anggun, la Banda della Polizia di Stato e il cantante Ron. Dalle 21.30 il Colosseo sarà illuminato di rosso con il logo dell'evento e il 16 ci sarà un simposio scientifico sui temi della giornata.

