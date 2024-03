Giornata dell'Acqua

Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua

Tra 2002 e 2021 la siccità ha colpito oltre 1,4 miliardi di persone, e oggi 2,2 miliardi non hanno accesso all'acqua potabile.

22/03/2024

Rapporto Unesco in occasione della 32esima Giornata Mondiale dell'Acqua. Un bene, l'oro blu, minacciato dai cambiamenti climatici.

L'Unesco sottolinea come la "crisi idrica" possa sfociare in guerre. Tra 2002 e 2021 la siccità ha colpito oltre 1,4 miliardi di persone, e oggi 2,2 miliardi non hanno accesso all'acqua potabile.

L'obiettivo Onu di garantire a tutti questa risorsa entro il 2030 è lontano dall'essere raggiunto. Gli Stati dovrebbero aumentare la cooperazione internazionale e gli accordi transfrontalieri.

Fonte: Televideo

