vittime dell'amianto

Oggi si celebra la giornata mondiale delle vittime dell'amianto

Il 28 Aprile si celebra la giornata mondiale delle vittime dell'amianto, una ricorrenza necessaria per ricordare che ancora oggi nel nostro Paese muoiono più di 4.000 persone ogni anno.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/04/2021 - 09:49:07 Letto 417 volte

Il 28 Aprile si celebra la giornata mondiale delle vittime dell'amianto, una ricorrenza necessaria per ricordare che ancora oggi nel nostro Paese muoiono più di 4.000 persone ogni anno.



"Vogliamo ricordare le vittime dell'amianto – dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessora al Lavoro, Giovanna Marano - per fare memoria del loro sacrificio e sensibilizzare oggi, alla luce della pandemia, l'importanza del diritto alla sicurezza sul posto di lavoro. Diritto violato negli anni precedenti sul tema delicatissimo della protezione dall'amianto e da tutti i rischi correlati alla produzione ed alla costruzione. Accendere i riflettori, con un ricordo in un luogo simbolico, su quello che è stato un killer silente di migliaia di persone che ancora oggi perdono la vita come esito all'esposizione pregressa all'amianto, servirà da monito per tutte quelle condizioni di rischio per la salute e l'incolumità che ancora lavoratrici e lavoratori incrociano nel loro compito quotidiano".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!