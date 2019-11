meteo

Oggi tempo stabile in Sicilia

Tempo stabile in Sicilia per la giornata di oggi.

Pubblicata il: 14/11/2019

Tempo stabile in Sicilia per la giornata di oggi. Pochi i rovesci sparsi e più probabili al mattino sul versante occidentale e sud orientale. Come specifica 3bmeteo.com, dal pomeriggio nubi irregolari si alterneranno ad aperture localmente ampie con ancora qualche occasionale rovescio sul versante tirrenico. Le temperature sono in lieve aumento, su valori miti. Ancora vento con mari mossi o molto mossi.

Per domani rimane invece allerta gialla su Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Basilicata. Una nuova ampia saccatura raggiungerà domani l'Italia, portando condizioni di generale maltempo a partire dalle Regioni settentrionali: precipitazioni diffuse, rinforzo della ventilazione e nevicate abbondanti anche a quote basse che interesseranno le aree nord-occidentali.

