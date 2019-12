Oggi verrà conferita cittadinanza onoraria in contumacia a Paolo Dall'Oglio

cittadinanza onoraria

Oggi verrą conferita cittadinanza onoraria in contumacia a Paolo Dall'Oglio

Il sindaco Leoluca Orlando assegnerą la cittadinanza onoraria in contumacia a Paolo Dall'Oglio.

09/12/2019

Si conclude oggi lunedì 9 dicembre, “La Parola alla Siria. Voci creative di donne in esilio”, la rassegna di incontri ideata e organizzata da UDIPalermo onlus all’interno della sezione “Parola” di BAM (Biennale Arcipelago Mediterraneo).

Alle ore 11 a Palazzo delle Aquile, il sindaco Leoluca Orlando assegnerà la cittadinanza onoraria in contumacia a Paolo Dall’Oglio, alla presenza della sorella Francesca. Sarà presente anche l’Assessore alle CulturE, Adham Darawsha.

Al prete gesuita sabato mattina l’UdiPalermo ha dedicato un omaggio al Cinema Rouge et Noir, raccontando ai ragazzi delle scuole l’operato di Dall’Oglio in Siria all’insegna dell’incontro delle religioni grazie alle testimonianze di Francesca Dall’Oglio e di Giancarlo Gaeta, storico del Cristianesimo antico presso l'Università di Firenze e curatore di numerose edizioni di opere di Simone Weil per Adelphi.

