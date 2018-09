Oltre 600 esperti da 20 paesi a Palermo per la conferenza europea Erasmus+

conferenza Erasmus+

Palermo ospita oggi uno dei più importanti eventi Erasmus+ del 2018, la conferenza internazionale ''Paths towards citizenship through European cultural heritage'' sul patrimonio culturale europeo.

Palermo ospita oggi uno dei più importanti eventi Erasmus+ del 2018, la conferenza internazionale “Paths towards citizenship through European cultural heritage” sul patrimonio culturale europeo. L’evento è organizzato dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire al Teatro Politeama, nell’ambito delle iniziative dell’Anno europeo del Patrimonio culturale 2018.

Ai lavori che si svolgono tutta la giornata intervengono il Comune, la Regione, il Ministero per i Beni , l'Autorità Nazionale Erasmus+, il MIUR e l'Agenzia Indire. Partecipano ai lavori oltre 600 rappresentanti di scuole, università e organizzazioni dall’Italia e da 20 diversi Paesi europei. Presenti anche i rappresentanti delle Agenzie nazionali Erasmus europee, del Miur e degli enti locali.

Palermo è stata scelta come sede dell’evento per il suo ruolo di Capitale italiana della cultura 2018, ma anche perché la città è da sempre il simbolo dell’incontro tra culture diverse. L’obiettivo della giornata è diffondere consapevolezza culturale, aprire alla dimensione internazionale dell’istruzione e della formazione e permettere ai partecipanti di conoscersi, confrontarsi e immaginare progetti futuri. I lavori si sviluppano in quattro sessioni tematiche: il patrimonio culturale per rafforzare l’identità europea; istruzione e cultura per combattere i radicalismi; il patrimonio appartiene a tutti, Il ruolo del Mediterraneo come ponte verso altre culture.

Ognuno dei quattro temi è introdotto da un esperto che fornisce spunti di riflessione alla platea internazionale e si sviluppa attraverso il confronto tra progetti e buone pratiche Erasmus+ da diversi paesi europei.

“Raccogliamo l’invito della Commissione europea – dichiara Giovanni Di Fede, Consigliere di amministrazione Indire, Agenzia Nazionale Erasmus+ Italia - che incoraggia a coinvolgere sempre più persone nella scoperta del nostro patrimonio. Abbiamo deciso di dare vita qui a Palermo ad un’occasione di incontro internazionale in cui sono coinvolte anche le Agenzie nazionali Erasmus europee. L’idea è di valorizzare quei progetti che si fondano sul valore della cultura e dell’istruzione per la crescita dei cittadini, che condividono radici comuni, conoscenza, tutela e rispetto del patrimonio culturale europeo”.

"Per Palermo è un onore ed un piacere ospitare questo evento organizzato dall'Agenzia Erasmus+ INDIRE,- dichiara il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando - segno di grande attenzione alla vitalità culturale della nostra città e, soprattutto, alla sua dimensione internazionale come luogo di incontro, dialogo e contaminazione fra le culture. Non posso che ringraziare l'Agenzia e tutti i partecipanti per la loro presenza oggi nella nostra città. Il rapporto fra cittadinanza attiva e dialogo fra le culture è oggi un tema centrale, così come lo è la capacità di costruire momenti di incontro e dialogo che rendano evidente come solo da questi, e non certo dallo scontro e dal confronto negativo, possa aver luogo uno sviluppo armonico di tutte le comunità. La presenza a Palermo di centinaia di esperti di formazione ed istruzione da più parti del mondo, così come la vivace presenza di organizzazioni della società civile, scuole e centri di formazione che a Palermo operano nell'ambito di Erasmus+ sono tutti segni evidenti di come questo programma comunitario sia fra quelli che maggiormente rispecchiano i valori fondanti dell'Unione Europea: il dialogo, la cooperazione, il rispetto e la valorizzazione di ogni identità come strumenti per costruire comunità sane e che guardano al futuro."

