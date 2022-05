Giornata contro l'omofobia

Omofobia, Mattarella: ''Educare a una cultura della non discriminazione. Rispetto e uguaglianza non sono derogabili''

''Costruire una comunitÓ che metta al bando ogni forma di prevaricazione radicata nel rifiuto delle differenze'', afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/05/2022 - 09:44:59 Letto 760 volte

"Questa Giornata internazionale chiede l'attenzione sulle violazioni alla dignità della persona motivate con orientamenti sessuali diversi dal proprio. Occorre educare a una cultura della non discriminazione, per costruire una comunità che metta al bando ogni forma di prevaricazione radicata nel rifiuto delle differenze. Il rispetto dei diritti di ogni persona, l'uguaglianza fra tutti i cittadini, sancita dalla nostra Costituzione e dagli ordinamenti internazionali che abbiamo fatto nostri, non sono derogabili". Lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!