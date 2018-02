meteo

Ondata di gelo in arrivo: da domenica brusco abbassamento delle temperature

L'ondata di gelo che sta per investire l'Europa e da domenica sera arriverà in Italia sarà paragonabile a quella del febbraio 2012 o del gennaio 1985.

L'ondata di gelo che sta per investire l'Europa e da domenica sera arriverà in Italia sarà paragonabile a quella del febbraio 2012 o del gennaio 1985. Lo fanno sapere i meteorologi del Centro Epson Meteo, precisando che sono attese nevicate, un crollo termico e giornate di ghiaccio (ovvero con temperature che anche di giorno non supereranno lo zero).

Domenica l'aria gelida, sospinta da intensi venti orientali, inizierà ad affluire sull'Italia a partire dal Nord e dall'alto Adriatico. É sempre più probabile che questi venti gelidi con l’inizio della prossima settimana riescano a raggiungere anche gran parte del nostro Paese, lasciando ai margini soltanto l’estremo Sud, la Sicilia e le Isole. Gli effetti sull'Italia potrebbero consistere in un brusco abbassamento delle temperature accompagnato da intense nevicate che si potrebbero spingere fino in pianura e lungo le coste.

Tra lunedì e martedì le temperature potrebbero scendere su valori di oltre 10 gradi al di sotto della media stagionale (con minime intorno a -7, -8 anche in pianura e massime intorno allo zero, ma a causa del wind chill le percepite potranno risultare nell'ordine di -10/-15). L'aria gelida, precisano i meteorologi, arriva dalla Siberia e per raggiungere il nostro Paese compirà una distanza di circa 5.800 chilometri. Nelle zone d'origine, le temperature al suolo toccheranno i -35 gradi, addirittura -40. L'ondata di gelo coinvolgerà gran parte dei Paesi europei.

Scuole chiuse per neve in alcuni Comuni montani dell'Emilia Romagna Neve in Emilia Romagna con un'allerta della protezione civile regionale valida per tutta la giornata di oggi. Al momento non risultano particolari disagi nella viabilità stradale o ferroviaria anche se il meteo è in continua evoluzione. Si prevede un'attenuazione nelle ore centrali con un nuovo peggioramento in serata. Ad ora, spiega il direttore della protezione civile regionale, Maurizio Mainetti, la situazione più critica riguarda l'area collinare e di montagna compresa tra Rimini e Cesena dove si sono registrati accumuli di neve tra i 20 ed i 30 centimetri. Già attivati i volontari della Protezione civile a supporto degli enti locali. Alcuni comuni della comunità montana Alta Valmarecchia hanno disposto la chiusura delle scuole. Istituti scolastici chiusi anche a Monghidoro, comune sull'Appennino Bolognese.

Situazione monitorata anche sul fronte del trasporto ferroviario: al momento non si registrano ripercussioni significative sulla circolazione dei treni. La nevicata in corso interessa, a tratti, diverse linee da Rimini a Piacenza. Ferrovie dello Stato ha già attivato il piano neve e le squadre sono pronte ad intervenire nel caso di eventuali disagi. Sono in funzione i sistemi di riscaldamento dei binari per evitare gli accumuli di neve.

Dalla prossima settimana, inoltre, le correnti Siberiane in arrivo dal Nord est che interesseranno in maniera predominante il centro-nord, giungeranno anche in Campania determinando un sensibile abbassamento delle temperature. "Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, anche in linea con le pianificazioni comunali in materia di protezione civile", è scritto nella nota. Sui settori occidentali si prevedono, invece, piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale e forti raffiche di vento. Neve sulle zone terremotate delle Marche Coperte di neve le zone terremotate delle Marche nelle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.

Il picco di gelo, portato dal vento Burian, si avrà tra sabato e domenica, ma già ieri notte la neve ha imbiancato i monti della Gallura, come il Limbara, e le cittadine di Tempio e Luras, dove si registrano temperature rigide.

