Online le nuva app di ''Sportello Web MyAmap'': dalla lettura del contatore alla copia delle bollette

I servizi possibili con MyAmap: Dalla lettura del contatore alla copia delle bollette, e tante altre comode funzionalità.

E’ disponibile - previa registrazione - lo Sportello Web MyAmap accessibile dal sito Internet www.amapspa.it e tramite la App dedicata MyAmap scaricabile su tutti i dispositivi mobili (Android ed iOs).

Effettuata la registrazione sarà possibile avere immediatamente disponibile l’estratto conto, la copia delle bollette in formato .pdf, lo storico dei consumi, la possibilità di comunicare la lettura del proprio contatore e tante altre comode funzionalità.

Si ricorda che la app AMAP non è più supportata dall’azienda e per questo si invitano gli utenti a disinstallarla dai propri dispositivi mobili in quanto eventuali comunicazioni non potranno essere recepite.

