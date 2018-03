Open Day Unipa

Open Day Unipa, ecco il programma

Open Day del Dipartimento di Giurisprudenza, la giornata di accoglienza e orientamento che si rivolge agli studenti delle scuole superiori...

Domani, giovedì 1 marzo, a partire dalle 9.00, nell’Aula Magna della sede di via Maqueda 172, si terrà l’Open Day del Dipartimento di Giurisprudenza, la giornata di accoglienza e orientamento che si rivolge agli studenti delle scuole superiori per presentare l’offerta formativa e gli sbocchi professionali dei laureati in area giuridica.

I partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con docenti, professionisti del settore e ragazzi che hanno già intrapreso il percorso universitario, di visitare la sede, le aule, le strutture e di conoscere i servizi dedicati agli studenti.



Programma

Ore 9.00 Saluti

prof. Enrico Camilleri, Presidente della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali

prof. Aldo Schiavello, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

Ore 9.30 Presentazione dell’offerta formativa

Corso di Laurea in Giurisprudenza

prof. Laura Lorello



Corso di Laurea in Consulente giuridico di impresa

prof. Renato Mangano



Ore 10.00 Presentazione dei servizi del Dipartimento



Ore 10.30 Incontro con i professionisti

dott. Matteo Frasca, Presidente della Corte d’Appello di Palermo

avv. Francesco Greco, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo

modera il prof. Enrico Camilleri



Ore 11.30 Visite alle strutture del Dipartimento

