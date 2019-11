sanità

Ordine dei Medici, da gennaio sanzioni per i medici non in regola

Crediti Ecm obbligatori per i medici. Per chi non sarà in regola, infatti, da gennaio 2020 arriveranno sanzioni.

27/11/2019

Si torna a parlare dei crediti Ecm obbligatori per i medici. Il presidente dell'Ordine dei medici, Toti Amato, sollecita tutti gli iscritti della provincia di Palermo a rispettare le direttive diffuse dalla Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici-chirurghi e odontoiatri), che ha attivato un Dossier formativo di gruppo per 'definire un insieme di tematiche professionali trasversali, di supporto ai professionisti nello svolgimento della pratica professionale quotidiana, che possano contribuire a costruire il portfolio delle competenze del medico e dell’odontoiatra'.

"Il dossier, esteso a tutti gli iscritti agli Albi, medici e odontoiatri - ha spiegato il presidente Amato - consente a tutti i professionisti di acquisire i 30 crediti Ecm obbligatori del triennio formativo 2017-2019 entro il prossimo 31 dicembre. Per chi non sarà in regola, infatti, da gennaio 2020 arriveranno sanzioni, che possono andare dall’ammonimento e censura, fino alla sospensione dalla professione e alla radiazione".

L'Ordine dei medici ricorda, inoltre, a tutti gli iscritti che ciascuno potrà monitorare i propri crediti attraverso la banca dati del CoGeAPS (Consorzio gestione anagrafica professioni sanitarie), l'ente nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali dei crediti Ecm.

