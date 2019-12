razzismo e xenofobia

Orlando a Milano per la manifestazione contro razzismo e xenofobia

Il Sindaco Leoluca Orlando ha preso parte oggi a Milano alla manifestazione contro razzismo e xenofobia.

Il Sindaco Leoluca Orlando ha preso parte oggi a Milano alla manifestazione contro razzismo e xenofobia promossa da diversi primi cittadini anche in segno di solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre.

Ricordando che la stessa senatrice è cittadina onoraria di Palermo, il Sindaco ha detto che "essere presenti oggi a Milano è un atto doveroso di vicinanza ad una nostra concittadina vittima di inauditi attacchi ed offese ed è un modo per ribadire che Palermo ha scelto di stare dalla parti di chi ricorda, di chi fa della memoria di fatti tristi un modo per gettare le basi prima di tutto culturali per contrastare ogni forma di violenza, sopraffazione e violazione dei diritti."

