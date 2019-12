festa ebraica

Orlando alla festa ebraica: ''Siamo qui per fare memoria contro odio e razzismi''

Le parole del sindaco Leoluca Orlando, in occasione della Chanukkah, la festa ebraica conosciuta anche come Festa dei Lumi.

"Siamo qui per fare memoria, contro odio e razzismi, allo stesso modo in cui abbiamo fatto a Milano, quando ci siamo stretti intorno a Liliana Segre, e per dire ancora una volta no ad atti di violenza come quello che si è barbaramente compiuto oggi a New York. Il popolo ebraico, il popolo dell'esodo e della diaspora, ci insegna l'importanza della mobilità, che altri popoli hanno poi mutuato in pellegrinaggi e migrazioni. Fare memoria della mobilità ci aiuta ad abbattere muri e incomprensioni".

Lo ha dichiarato ieri il sindaco Leoluca Orlando, in occasione della Chanukkah, la festa ebraica conosciuta anche come Festa dei Lumi, che si è celebrata presso la sede del Rettorato nel Complesso Monumentale Chiaramonte Steri.

