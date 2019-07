Orlando annuncia nuove pedonalizzazioni in città

mobilitą

Orlando annuncia nuove pedonalizzazioni in cittą

Il nuovo piano di circolazione delle vie interessate partirą in via sperimentale il 1° agosto.

Ancora cambiamenti in vista per la viabilità palermitana. A darne l’annuncio è il sindaco Leoluca Orlando che sul suo profilo Facebook rivela: “Dal primo agosto comincia una nuova rivoluzione della mobilità a #Palermo: via Maqueda sarà completamente pedonale dal Teatro Massimo alla Stazione centrale (tranne la mattina dalle 7 alle 10), così come sarà pedonale il Cassaro, fra i Quattro Canti e piazza Marina (tranne la mattina dalle 7 alle 10). Un provvedimento fortemente voluto dai residenti e dai commercianti, che conferma il cambio culturale della città”.

Il nuovo piano di circolazione delle vie interessate partirà in via sperimentale il 1° agosto. L'attuazione dei singoli provvedimenti avverrà graduatamene nell'arco di 4 giorni, con la Polizia Municipale sul posto per irregimentare i flussi veicolari.

"Una piccola rivoluzione - ha dichiarato il Sindaco, Leoluca Orlando - che si inserisce nella più grande rivoluzione del traffico e della mobilità a Palermo. Una rivoluzione che in questi anni è andata di pari passo con quella culturale, segno ne sia il fatto che commercianti e residenti erano prima contrari alle pedonalizzazioni ed oggi le chiedono a gran voce. Ovviamente questi provvedimenti non riguardano soltanto il centro storico, perché la loro ricaduta positiva riguarda tutta la città, come dimostra il fatto che nelle rinate via Maqueda e Vittorio Emanuele oggi lavorino centinaia di Palermitani che, certamente, non sono tutti residenti del centro storico".

"Un provvedimento importante - sottolinea l'Assessore alla Mobilità, Giusto Catania - per la viabilità del centro e soprattutto per la sua vivibilità e fruizione; un provvedimento che possiamo considerare la naturale evoluzione del percorso avviato all'inizio di questa esperienza amministrativa, che ha puntato molto sulle pedonalizzazioni e sulla restituzione ai cittadini di tanti spazi di vivibilità".

