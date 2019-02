Orlando in Colombia per la cerimonia di abbattimento del ''Monaco''

abbattimento del Monaco

Il sindaco Leoluca Orlando ha partecipato ieri, su invito del Sindaco di Medellin Federico Gutiérrez, alla cerimonia di abbattimento del "Monaco", il fortino di lusso costruito da Pablo Escobar nella capitale colombiana.

Al posto dell'edificio, nell'ambito dell'iniziativa "Medellin abbraccia la sua storia", sarà realizzato un parco in memoria delle vittime del narcotrafficante e del suo "Cartello".

Gutierrez ha ricordato durante il suo discorso come l'idea sia nata proprio a Palermo e di come l'esperienza di Leoluca Orlando nella lotta alle mafie e per la cultura della legalità sia stata fonte di ispirazione per il suo lavoro.

Orlando ha affermato che "la storia di Palermo, con le sue tragedie e sofferenze ma soprattutto con l'impegno dei suoi cittadini è oggi un modello nel mondo; l'esser passata da capitale della mafia a capitale della cultura e dell'accoglienza, l'aver rotto stereotipi internazionali e modelli culturali locali sono oggi visti come una esperienza di successo nella liberazione dalle mafie."

