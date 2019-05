relazioni istituzionali

Orlando incontra Alfonso Dastis, l'Ambasciatore Spagnolo in Italia

Il Sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto ieri pomeriggio a Palazzo delle Aquile l'Ambasciatore del Regno di Spagna in Italia, Alfonso Dastis.

"Palermo è legata storicamente alla Spagna - ha dichiarato Orlando - ed oggi quel legame è soprattutto culturale, grazie anche alla preziosa presenza dell'Istituto Cervantes in città e grazie ai tantissimi scambi che legano, anche fra i più giovani e gli studenti, la nostra città alla penisola iberica.

La presenza dell'Ambasciatore è stata un'occasione per discutere della possibilità di far crescere ulteriormente questi legami e di affermare ancora una volta l'importanza di relazioni internazionali dirette fra la nostra città e i grandi paesi euro-mediterranei per rafforzare l'immagine di Palermo nel mondo".

