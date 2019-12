Relazioni internazionali

Orlando incontra ambasciatore Marocco per scambi culturali e commerciali

Questa mattina il sindaco Leoluca Orlando ha incontrato l’ambasciatore del Marocco in Italia Youssef Balla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/12/2019 - 17:21:04 Letto 327 volte

Questa mattina il sindaco Leoluca Orlando ha incontrato l’ambasciatore del Marocco in Italia S.E. Youssef Balla. L’incontro è avvenuto presso la sede della Banca Popolare Sant’Angelo dove si svolto un forum tra imprese siciliane, operanti nelle nove province dell’Isola e in tutti i settori, preparatorio alla missione a Casablanca che sarà organizzata nella prossima primavera dall’Ambasciata del Marocco in Italia e dal Consolato generale a Palermo con la Banca popolare S. Angelo e Sicindustria e con l’assistenza finanziaria di Sace Simest, di Irfis-FinSicilia e della Banque generale populaire du Maroc.

“La Banca S. Angelo ha colto pienamente la visione globale che abbiamo dato nell’incontro a Palazzo delle Aquile dello scorso marzo: cioè, la cultura porta economia. La cultura e il futuro del mondo si chiamano Africa. Il Mediterraneo non è un mare che divide, ma un continente d’acqua che unisce. Questo, conferma anche la visione di questa Amministrazione e la ormai conclamata internazionalizzazione della nostra città e l’augurio è che sempre più imprenditori capiscano che questa visione è conveniente anche dal punto di vista economico e commerciale”

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!