Orlando incontra contrammiraglio Roberto Isidori

Il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto in visita di commiato il contrammiraglio Roberto Isidori.

Questa mattina a Palazzo delle Aquile il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto in visita di commiato il contrammiraglio Roberto Isidori, direttore marittimo della Sicilia Occidentale e comandante della Capitaneria di Porto di Palermo.

"Al contrammiraglio Roberto Isidori - ha detto il sindaco Orlando - ho espresso un sentito ringraziamento per il suo lavoro svolto in questi anni a Palermo, in un grande spirito di collaborazione con l'amministrazione comunale, a tutela della sicurezza e del rispetto della legge in mare. Che è elemento fondamentale per la città. A lui ho rivolto, inoltre, sinceri auguri per il suo nuovo incarico romano".

