Orlando incontra delegazione Confartigianato Palermo

Il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto a Villa Niscemi una delegazione di Confartigianato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/09/2019 - 09:34:21 Letto 370 volte

Il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto a Villa Niscemi una delegazione di Confartigianato, dove tra gli altri, era presente Giovanni Rafti, nuovo segretario provinciale Confartigianato Palermo.



“Voglio formulare i migliori auguri di buon lavoro al neo segretario provinciale Giovanni Rafti, - ha commentato il sindaco Leoluca Orlando - confermando l’apprezzamento dell’Amministrazione per il contributo di Confartigianato alla promozione di cultura di impresa nella nostra regione e nella nostra città”.

Per Giuseppe Pezzanti, presidente provinciale Confartigianato Palermo, presente all’incontro insieme a Filippo Ribisi, vice presidente nazionale con delega per il Mezzogiorno, Andrea Di Vincenzo, segretario regionale Confartigianato Sicilia e Costantino Sparacio, responsabile del settore artistico Confartigianato Sicilia, “l’incontro odierno ha rappresentato una importante tappa nel percorso che ha visto Confartigianato – insieme all’Ancos che ha destinato i fondi ottenuti con il 5 per mille – realizzare 4 progetti in Sicilia, fra i quali il restauro del portone di ingresso nel foyer del Teatro Massimo. Abbiamo restituito bellezza a un bene d’eccellenza che il mondo ci invidia. Il percorso andrà avanti, abbiamo intenzione di coinvolgere il Comune di Palermo in altri progetti che vedranno Confartigianato attore del ripristino di altri beni culturali della nostra città. Il nostro auspicio è di proseguire in altri numerosi progetti futuri anche con la nuova segreteria provinciale di Confartigianato Palermo”.

