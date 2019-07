Incontri istituzionali

Orlando incontra Generali della Guardia di Finanza

Il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto i Generali della Guardia di Finanza a Villa Niscemi.

Pubblicata il: 22/07/2019

Questa mattina a Villa Niscemi il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto il generale di divisione Riccardo Rapanotti comandante regionale Sicilia della Guardia di Finanza, che nello scorso giugno ha preso il posto del generale di brigata Giancarlo Trotta, anch’egli presente all’incontro e che ha sin qui proseguito nelle mansioni di comandante provinciale Palermo, accompagnato dal generale Antonio Nicola Quintavalle Cecere con cui si è avvicendendato e che si insedierà nei prossimi giorni.

“Questa – ha dichiarato il sindaco Orlando – è stata occasione per confermare l’apprezzamento del ruolo fondamentale e strategico della Guardia di Finanza al cambiamento culturale della nostra città e per l’affermazione della legalità del diritto e dei diritti. Ho espresso al nuovo comandante regionale e al nuovo comandante provinciale gli auguri di un buon lavoro ed un ringraziamento per quanto fatto al Generale Trotta che lascia il comando”.

