Orlando incontra Heiko Maad, Ministro Esteri tedesco

Il Sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto ieri sera a Palazzo delle Aquile il Ministro degli esteri della Repubblica federale di Germania, Heiko Maad.

Il Sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto ieri sera a Palazzo delle Aquile il Ministro degli esteri della Repubblica federale di Germania, Heiko Maad, che è stato in Sicilia in occasione della Festa dell'Europa, accompagnato dall'ambasciatore tedesco in italia, Viktor Elbling.

Ad accogliere il Ministro, una rappresentanza di operatori culturali, artistici ed imprenditoriali palermitani che operano anche in ambito internazionale.



"Sono grato al Ministro - ha dichiarato il Sindaco - per la scelta di vivere nella nostra Regione e nella nostra città il 9 maggio, Festa dell'Europa. È un segno di attenzione che conferma la rinnovata visibilità e credibilità di Palermo. È stato certamente un momento per ribadire l'importanza dell'incontro e del dialogo fra Stati, istituzioni e popoli europei; un modo per riaffermare i profondi legami che, anche grazie all'Europa, legano la realtà tedesca e le realtà siciliana e palermitana”.

